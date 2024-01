«Ignazio La Russa è un ammiratore di Vladimir Luxuria. E la vuole alla guida dell'Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi»

di Luca Uccello

Ignazio La Russa è un ammiratore di Vladimir Luxuria. Per il settimanale Oggi non ci sarebbero dubbi. «La stima professionale - scrive Alberto Dandolo - sarebbe nata durante la trasmissione radiofonica Il rosso e il nero su Rai Radio 1, condotta da Vladimir e Francesco Storace, di cui il presidente del Senato è accanito ascoltatore».

Un fan che piace anche a Vladi che in passato ha preso le sue difese. «Ignazio La Russa omofobo? Io dico di no. Altrimenti non potrei nemmeno guardarmi allo specchio», disse ricordando un episodio che risale al 2007, quando era deputata e riceveva molte richieste di aiuto da parte da parte di persone della comunità Lgbtqi+.

Una stima, forse anche un'amicizia che si fa sentire. Secondo Oggi, Luxuria è anche in pole per ricoprire un ruolo di primo piano nella prossima edizione dell’Isola dei famosi. E «il suo potente fan, si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese, non starebbe lesinando parole a favore della conduttrice. Mediaset intanto prende tempo in attesa di comunicare quale ruolo potrebbe avere nel reality». Perché insomma a Ilary Blasi bisognerà pur far sapere qualcosa, no?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 10:03

