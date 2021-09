Amadeus. Soliti Ignoti, il "brutto gesto" dell'ignoto a Francesca Fialdini. Fan increduli: «Che cattivo...»

I soliti ignoti , il "brutto gesto" dell'ignoto a Francesca Fialdini. Fan increduli: «Che cattivo...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del programma preserale di Rai1. Ospite-detective del giorno, Francesca Fialdini che gioca per devolvere il montepremi a Terres des Hommes.

Leggi anche > Pomeriggio 5, l'ospite scoppia in lacrime in diretta: «È un dolore disumano». Barbara D'Urso si commuove

Il percorso della conduttrice è buono. Anche se incappa in qualche errore, tra cui l'ignoto numero 4, il signor Claudio. La conduttrice pensa che Claudio venda forniture ospedaliere. Parte il countdown, ma al momento di rivelarlo, l'ignoto bluffa (forse involontariamente), annuendo con la testa. Poi l'amara sentenza: «Non sono io». Immediati i commenti divertiti dei fan: «Ma perché ha bluffato?». «Che cattivo», scrivono ironici. Claudio era un estetista. Prosegue il gioco.

Fialdini e Amadeus

Francesca Fialdini riesce ad arrivare alla fase finale con un tesoretto di 63mila euro. Ma è proprio durante il momento del parente misterioso che avviene qualcosa di inaspettato. Amadeus chiede, come ogni sera, all'ospite se vuole vedere i profili degli ignoti. Ma la risposta di Francesca Fialdini spiazza tutti: «È inutile vedere un orecchio, perché le orecchie possono essere diverse l'una dall'altra. Io per esempio - dice scostando i capelli e mostrando le sue - ho un orecchio piccolo e attorcigliato e un orecchio grande».

Dopo il primo attimo di incredulità, Amadeus commenta ironico: «È vero. Allora guarderemo solo i nasi degli ignoti». Risate in studio. Purtroppo Francesca Fialdini non riesce a riconoscere il parente misterioso (il fratello dell'ignoto numero 1). Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA