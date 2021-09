Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli commenta il cast su Instagram: «Uno non so proprio chi sia...»

Tra una settimana esatta il Grande Fratello Vip apre i battenti. Tra sette giorni i vipponi varcheranno la soglia della casa più amata e sorvegliata d'Italia. La lista dei concorrenti che faranno parte della nuova edizione del GF Vip è stata appena svelata e Sonia Bruganelli, una delle due nuove opinioniste, ha commentato il cast su Instagram. «Uno non so davvero chi sia...».

La moglie di Paolo Bonolis sulle sue Instagram Stories ha pubblicato la foto della cover di Tv Sorrisi e Canzoni con il cast al completo. «Uno non so davvero chi sia... Diventerà sicuramente il mio preferito, vedrai!» ha commentato aggiungendo un po' di ironia per evitare fin da subito di scatenare polemiche.

La 47enne è pronta a gettarsi in questa nuova avventura e, a sette giorni dall'inizio, appare molto carica e vogliosa di iniziare.

