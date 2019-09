Gloria Guida torna in Tv, condurrà "Le ragazze": «Questo programma è un gioiello»

Donne note o sconosciute, che sono giovani oggi o lo sono state ieri, tutte accomunate dal fatto di essere rappresentative, in un modo o nell’altro, di un aspetto sociale o storico di un determinato decennio. Sono le trentasei protagoniste della terza stagione de Le ragazze, il format di Pesci Combattenti ideato da Cristiana Mastropietro e condotto da Gloria Guida, che torna il 5 ottobre alle 21.40 su Rai3, guadagnando la prestigiosa collocazione del sabato sera.



«Questo programma è un gioiellino – commenta la Guida – mi è piovuto addosso in un periodo particolare per me e mi ha dato tanto. Per quest’edizione ho dato più cuore, più consapevolezza e anche più sicurezza, spero che si noti. Spero che il cambio di serata faccia bene».



Ogni puntata si apre con una donna che è stata ventenne negli anni ’40, nella prima puntata la creatrice di Topo Gigio, Maria Perego, oggi 95 anni, e si chiude con una giovane del nuovo millennio; nel mezzo, figure femminili che hanno vissuto la loro giovinezza negli anni ’50, ’60, ’70, ’80 o ’90. «Mi sono riconosciuta soprattutto nelle mie coetanee – prosegue l’attrice – perché nella loro vita ho rivisto anche la mia. Mi sono sentita più forte nell’affrontare il quotidiano. Il programma mi ha dato un bell’input per imparare a decidere della mia vita». Pur definendosi «una ragazza timida», la Guida ammette che, se non avesse il ruolo di conduttrice ma fosse dall’altra parte, sarebbe «pronta a raccontarmi, svelerei tutti i miei segreti». Tra le protagoniste delle varie puntate, Marisa Laurito, Gigliola Cinquetti, Rosanna Vaudetti, Emma Marcegaglia e Susanna Camusso.

