Gesù diventa Cucù nella recita di Natale. Fiorello: «Torna sulla Terra, ti prego! Ma non andare da Fazio, vieni da noi»

«In una canzoncina di Natale, Gesù è diventato cucù», legge Fiorello. «Il politicamente corretto sta diventando surreale! 2024 anni fa Gesù è stato qua. Me lo immagino lassù, alla destra del Padre, mentre ci guarda e dice: "Papà che stanno dicendo? Posso tornare?". Gesù, torna ti prego, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Ma non andare da Fazio, vieni prima da noi! Mi raccomando Salvatore».

L'ironia di Fiorello riprende la notizia delle ultime ore secondo nella recita di Natale dei bambini di una scuola elementare di Agna, in provincia di Padova. La decisione è stata presa dalle maestre della scuola primaria “Edmondo De Amicis” per non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni. Il fatto ha però scatenato le ire dei genitori degli alunni cattolici, che in segno di protesta hanno deciso di non far partecipare i loro figli al saggio, in programma oggi, giovedì 21 dicembre.

Sulle rivolte dei vescovi in seguito al sì del Vaticano per le benedizioni delle coppie gay

Poi c'è spazio ancora per un'altra battuta. Alla notizia dei vescovi in rivolta dopo il via libera alle benedizioni gay, lo showman commenta: «Come si fa a dire che non si possono benedire degli esseri umani?! Mi rivolgo direttamente al cardinale Gerhard Müller. Müller, ti mando un gay pride sotto casa, ma non un gay pride normale, uno brasiliano! La benedizione deve essere per tutti…Tranne che per Casciari!», conclude ridendo.

Il riferimento è alla notizia di qualche giorno fa. Dal Vaticano è, infatti, arrivato il sì alla benedizione delle coppie gay, precisando però che non è equiparabile a un matrimonio.

Nell'ultima puntata Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda si congedano per il momento dopo 35 episodi con una puntata speciale all’insegna di balli, canzoni e straordinarie esibizioni acrobatiche.

