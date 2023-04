Rai, Fuortes e il primo trimestre 2023: «Dati in forte crescita, premiano nuovo corso e offerta innovativa dell’azienda»

Anche nel primo trimestre 2023 la Rai ribadisce la propria leadership nel mercato televisivo, con un share medio del 40,5% in prima serata (+3,2% sul primo trimestre 2022) e del 39,2 per cento nelle 24 ore (+3,3% sull’anno precedente).

Le tre reti generaliste Rai aumentano il distacco dal secondo gruppo televisivo raggiungendo il 35,2% in prima serata (contro il 26,6% del concorrente) e il 32,9% nell’intera giornata (rispetto al 26,7% del secondo gruppo).



Rai 1 si conferma largamente leader di mercato con il 20,5% di share nelle 24 ore e il 23,6% di share in prima serata con crescite rispettivamente di +1,9% e +2,3%. Rai 3 si conferma il terzo canale televisivo più seguito in Italia con il 7,3% di share nelle 24 ore e il 6,9% in prima serata, mentre cresce anche Rai 2 nelle 24 ore attestandosi al 5,1% di share (con una crescita del 16% rispetto al primo trimestre 2022).



“Un risultato – dice l’Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes - che premia il nuovo corso dell’azienda e, insieme, le scelte editoriali e l’offerta elaborata dalle direzioni di genere. Queste sono state capaci di proporre linguaggi innovativi e di raggiungere un pubblico non solo tradizionale, come dimostra anche l’offerta video online della Rai che ha superato i 210 milioni di ore e conferma la leadership di mercato con oltre il 37%, oltre 10 punti sopra i diretti inseguitori”.



Nell’offerta online, in particolare, la crescita rispetto al 2022 è avvenuta sia nella fruizione dei contenuti in diretta (+5 milioni di ore pari ad un +13%) sia nella fruizione dei contenuti on demand con un +73,6 milioni di ore pari ad un +79%. Un incremento che ha trainato tutto il mercato misurato da Auditel, cresciuto - sempre nel I trimestre - di 90 milioni di ore.

Dei 73,6 milioni di ore in più nel comparto on demand rispetto al 2022, la maggior parte sono dovuti all’incredibile successo di “Mare fuori” con i suoi 63 milioni di ore registrati grazie al lancio della terza stagione. Nello stesso periodo del 2022 le prime due stagioni della serie, le uniche disponibili allora, registrarono 6,3 milioni di ore. “Mare fuori” è stato di gran lunga il titolo più guardato online tra tutti quelli misurati da Auditel, cinque volte superiore al secondo classificato.

Spicca, infine, l’enorme crescita del traffico su Rainews.it: in gennaio, l’unico mese al momento rilasciato da Audiweb, il sito di informazione del gruppo ha registrato quasi 10 milioni di utenti unici, 9 milioni 979 mila per la precisione, con una crescita elevatissima rispetto ai 2 milioni 822 mila utenti unici registrati a gennaio del 2022.

Va detto per dovere di cronaca che i parametri di confronto dati sugli ascolti si riferiscono a prima che ci fosse il cambio, deciso dall'Auditel, proprio dei parametri, avvenuto il 2 maggio 2022. Facendo invece il confronto con share attuale i dati del confronto con il primo trimestre 2022 sarebbero i seguenti: Rai1 +0,18 punti; Rai2 +0,30 punti; Rai3 -0,48 punti nelle 24 ore, totale Rai nelle 24 ore +0,01. Mentre in prima serata: Rai1 +0,42 punti, Rai2 -0,50 punti, Rai3 -0,05 punti, totale Rai prima serata -0,04 punti di share.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 16:18

