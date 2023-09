Flavio Montrucchio, Primo Appuntamento in tv: «Il romanticismo è finito, oggi è tutto veloce e diretto»

di Luca Uccello

È tempo di tornare a sognare un amore grazie ai nuovi episodi del dating cult di Real Time “Primo appuntamento”, ogni martedì alle ore 21.20. Un programma affidato a Flavio Montrucchio, il Re di cuori per eccellenza. «Se non mi hanno declassato a fante. Ma l’importante è non diventare un numero».



E l’unico numero che vale è il cinque.

«Sono alla mia quinta edizione. Sono pochi i programmi che possono contare su una certa continuità».

Come siamo messi con il romanticismo in questa edizione?

«Il romanticismo di una volta non c’è più, nemmeno a “Primo appuntamento”. Non rispecchia più la società di oggi. Ogni tanto c’è ancora qualcuno che vive un romanticismo vecchio stile. Ma sono pochi. Oggi i giovani sono molto diretti: c’è poco spazio per il corteggiamento. Si siedono a tavola con uno spirito diverso, quello di: “Vediamo di conoscerci e vediamo di capire se ci piaciamo”».

È tutto cambiato rispetto alla prima edizione?

«Il programma è più conosciuto: prima si era più all’oscuro di come funzionava, oggi tutti sanno quello che succede e si sentono più liberi. E per questo l’approccio è più diretto. Della serie: “Non perdiamo tempo”. Oggi tutto è più veloce».

Lo dice sorridendo...

«Perché a volte mi dico: “Potevo nascere vent’anni dopo, oggi è davvero tutto più facile».

Però forse è tutto troppo veloce?

«Oggi è tutto un po’ troppo facile. Viene tutto consumato velocemente. Un consumismo anche sentimentale. Nell’immediato potrebbe sembrare un vantaggio. Però poi dovendo pensare anche a un futuro, alla costruzione di una famiglia, potrebbe essere un rischio».

Ai nostri tempi era tutto diverso...

«Ripensando alla mia giovinezza io probabilmente non l’avrei mai fatto. Sia perché non c’era un programma come questo, sia perché sono figlio di un’altra generazione. Quella di chi aspettava al palo 4-5 minuti prima che arrivasse un lento e poi, mosso da un attimo di pazzia, si lanciava a chiedere alla ragazza di ballare»

Poi arriva “Primo Appuntamento” che cerca di rimettere le cose a posto.

«Con una cena tra due sconosciuti.

