Flavio Insinna lascia la Rai: il conduttore verso La7, per lui "l'eredità" di Caterina Balivo

Flavio Insinna ha ceduto il suo posto al timone dell'Eredità a Pino Insegno e il suo addio ha colpito molto gli spettatori che da anni erano abituati alla sua compagnia durante la cena. I fan continuano, tutt'ora, a mandargli messaggi e a lasciare commenti sotto i suoi post su Instagram in cui gli chiedono di tornare. Purtroppo, non è dipeso da lui. I suoi fan saranno pronti a seguirlo in una nuova avventura?

Sembrerebbe infatti, quasi certo il suo addio alla Rai per approdare in un nuovo contesto del tutto nuovo, al posto di una conduttrice che, invece, torna alla rete televisiva pubblica. Ma di chi stiamo parlando? Andiamolo a scoprire insieme.

L'Eredità, Flavio Insinna saluta commosso i telespettatori: addio al programma di Rai 1, al suo posto Pino Insegno

Pino Insegno a L'eredità, il dopo Flavio Insinna scatena le polemiche: «Per chiari meriti...»

La stagione televisiva appena trascorsa potrebbe essere l'ultima in Rai per Flavio Insinna che sarebbe in procinto di firmare un accordo con La 7, molto interessata al conduttore.

Caterina Balivo ha da poco annunciato il suo ritorno in Rai con il programma "La volta buona", lasciando così il suo quiz "Lingo" senza un conduttore. Secondo alcune voci di TvBlog, la rete La 7 sarebbe alla ricerca di un nome molto forte, in grado di portare avanti il programma nel migliore dei modi e, il primo in lista per la sostituzione di Caterina Balivo, sembrerebbe essere proprio quello di Flavio Insinna.

