L'Eredità, Giacomo in lacrime dopo la vittoria: lo studente (e arbitro) di 20 anni ha incassato 188mila euro

di Redazione web Non si ferma Giacomo Candoni, il vicentino studente universitario a Padova, che continua a vincere alla trasmissione televisiva "L'eredità" di Rai 1. Nella puntata trasmessa mercoledì 19 aprile Giacomo ha centrato per la terza volta il gioco finale della "Ghigliottina", scoprendo che a unire tutte le definizioni c'era la parola "mobile". Il suo premio totale è adesso di 188mila euro. Dopo la vittoria di mercoledì Giacomo si è emozionato, lasciandosi andare a un pianto di felicità davanti a Flavio Insinna. Tutte le vittorie al gioco finale di Giacomo Giacomo, ventenne studente presso la facoltà di lettere moderne all'Università degli studi di Padova, ha così totalizzato una nuova vincita da 42.500 euro. Ma è solo l'ultima delle vincite di Giacomo Candoni che ha infatti totalizzato complessivamente 188.750 euro nel gioco condotto da Flavio Insinna. Il giovane vicentino, che è anche un arbitro per la seconda categoria, ha confessato che ama viaggiare, tanto da non separarsi mai dalla sua macchina fotografica con la quale memorizza ogni vacanza. Tra le sue passioni c'è anche il calcio. Il 20enne è infatti un arbitro. Con le sue vittorie e il suo fare gentile ed educato, è diventato anche beniamino dei social. «Un fenomeno», commenta un utente su Twitter. «Deve vincere sempre», spera un altro. Ma sto Giacomo dell'eredità è un fenomeno — alessia ☽ (@Dr4couis) April 19, 2023 Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 09:41

