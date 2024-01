Flavio Briatore sbarca in tv: «Su Rai 2 con The Apprentice, pronto anche un programma per Elisabetta Gregoraci» L'ultima "vittoria" di briatore







di Luca Uccello Flavio Briatore rimane un uomo intraprendente. Un imprenditore vero, di quelli con mille idee, tanti progetti, tutti vincenti. L'ultimo? Riuscire a piazzare il reality The Apprentice da lui condotto su Sky su Rai 2. E anche per l'ex moglie si aprono le porte della Rai. Briatore e Gregoraci in Rai? L'indiscrezione Secondo quanto riporta Oggi, Elisabetta Gregoraci condurrà a partire da inizio anno il nuovo show comico di Rai 2 Made in Italy, una sorta di spin off di Made in Sud, il programma condotto con successo da Stefano De Martino. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA