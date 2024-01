Elisabetta Gregoraci, casa piena di regali al ritorno dal viaggio in Kenya e lei ironizza: «Ho solo due cosine da scartare…»

«Tornata a casa con il cuore colmo di bei momenti. Grazie Kenya». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo del suo ultimo post Instagram. La showgirl, dopo aver trascorso le festività e l'ultimo giorno dell'anno in Kenya con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore ha finalmente ripreso la sua sana routine quotidiana. Tra nuotate nell'oceano, corse in quad sulla sabbia e balli tipici, Elisabetta ha salutato il 2023. E proprio nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories in cui mostra il suo rientro a casa e i tanti regali che ha ricevuto dalle sue amiche.