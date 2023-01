Federico Rasa, ex protagonista di Temptation Island finisce nei guai con la legge: ecco cosa ha fatto

Federico Rasa, protagonista dell’edizione 2021 di Temptation Island è stato indagato. Rasa sarebbe stato protagonista di un atto di vandalismo e aggressione presso il pronto soccorso dell’ospedale di Palermo dove si sarebbe recato dopo alcuni problemi riscontrati a seguito di un intervento estetico.

L'aggressione al pronto soccorso

Federico avrebbe iniziato a tirare calci a carrelli e porte della struttura dopo che, a suo dire, non avrebbe gradito il modo in cui gli si sarebbe rivolto il personale sanitario. Rasa si sarebbe sottoposto a un intervento di chirurgia estetica all'estero, ma qualcosa sarebbe andato storto e l'ex protagonista del programma televisivo avrebbe avuto una reazione allergica che lo ha spinto ad andare in ospedale.

La denuncia

Superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Federico sarebbe rimasto per circa un'ora su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario. Pare che il motivo della sua rabbia sia stato proprio il tempo, da lui ritenuto eccessivo, di attesa prima della visita. Dopo aver tirato calci e pugni alla struttura e alle attrezzature, offendendo medici e infermieri, sono intervenuti i carabinieri. Rasa

Federico Rasa partecipò a Temptation Island insieme alla fidanzata Floriana per mettere alla prova il loro rapporto. I due erano fidanzanti da due anni ma pare che la loro relazione fosse diventata troppo monotona al punto da far dubitare la ragazza del loro amore. I due però alla fine lasciarono il programma come coppia. Intanto, dopo il clamore sulla stampa locale, Rasa ha tenuto a precisare la sua posizione con un post su Instagram dicendo di non aver fatto alcun caos e offendendo chi gli sta dando contro sui social.

