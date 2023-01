Gf Vip, Antonino Spinalbese svela il segreto di Oriana: ecco cosa si sono detti sotto le coperte

Antonino Spinalbese ha confessato il suo segreto con Oriana Marzoli. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo un'iniziale simpatia, hanno avuto delle brutte discussioni a causa di qualche parola di troppo che Oriana si sarebbe lasciata sfuggire su delle confidenze che le avrebbe fatto l'hairstylist e che riguardavano situazioni delicate con la sua ex Belen Rodriguez. Antonino aveva però messo in guardia la venezuelana dicendo che anche lui avrebbe avuto delle cose da dire e così ha fatto.

Il segreto

Nella notte Spinalbese è tornato a parlare del presunto patto segreto che avrebbe fatto con la Marzoli per non farla passare da ‘donna rifiutata’: «Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Sì mi ha confessato che non le sarebbe mai andato giù questa roba che un uomo le possa dire di no».





Su Ginevra

Poi ha detto la sua anche su Ginevra Lamborghini: «Poi c’è con l’altra una cosa reale ed effettiva. Abbiamo delle cose in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a che non ci parlerò bene di una cosa non mi sento pulito. Se io dovessi fare in tv delle domande potrei metterla in difficoltà e non mi serve. E siccome io voglio bene alle persone con cui intraprendo delle relazioni o dei rapporti e non voglio mettere nessuno in difficoltà. Se è fidanzata? Chissà se lei l’ha capito. A me in realtà mi interesserebbe per collegare dei puntini. In realtà però so già i puntini».

