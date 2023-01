Temptation Island, Federico Rasa e l'aggressione al pronto soccorso: «Vi racconto quello è successo al Civico di Palermo»

di Redazione Web

Federico Rasa, indagato per danneggiamento, ha raccontato sui social la sua versione dei fatti dopo quanto è accaduto dentro il pronto soccorso del Civico di Palermo. Con un post su Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island ha mostrato le condizioni del suo volto, gonfio e pieno di lividi, e ha spiegato il motivo della sua ira: «Mi accusano di 'aggressione', quando in realtà i veri aggressivi sono stati loro a lasciarmi per 6 ore in sala d’attesa».

Temptation Island, ex concorrente indagato per danneggiamento: «Calci alle porte e minacce ai medici»

Temptation Island, il matrimonio di Claudia e Ste: Manuela e Stefano si incontrano (ma si tengono a distanza)

Temptation Island 2021, Floriana Angelica dopo il falò di confronto: «I motivi dell'addio a Federico Rasa»

Federico Rasa, il racconto sui social

Secono quanto riporta Palermo Today, nel primo pomeriggio del 21 gennaio, Federico Rasa (palermitano che nel 2021 ha partecipato alla trasmissione televisiva di Mediaset "Temptation Island") è stato accompagnato dal 118 in ospedale. Il pronto soccorso ha assegnato al suo caso il codice verde, motivo per il quale l'ex volto di Canale 5 sarebbe rimasto su una barella per più di un'ora. Un trattamento che a Rasa non sarebbe andato giù e che lo avrebbe mandato su tutte le furie, offendendo e minacciando il personale sanitario.

Il giorno dopo, 22 gennaio, a chiarire la vicenda è intervenuto lo stesso Rasa che ha spiegato ai follower la propria verità: «Non volevo assolutamente pubblicare sui social ciò che mi è successo. In questi giorni non ho mostrato nessuna foto, non ho toccato assolutamente questo argomento», ha esordito l'influencer sui social.

Secondo il suo racconto, la sua ira sarebbe iniziata per la mancanza di assistenza da parte degli operatori sanitari: «Oggi mi sento in diritto di parlare e mostrarvi le mie condizioni fisiche nel momento in cui ho chiamato il 118 e mi hanno portato d’urgenza in ospedale. Sto leggendo tanti articoli riguardo ciò che è accaduto due giorni fa all’ospedale Civico di Palermo, dove mi accusano di “aggressione”, quando in realtà i veri aggressivi sono stati loro a lasciarmi per 6 ore in sala d’attesa quando io minuto dopo minuto gonfiavo sempre di più e stavo sempre più male, per poi non degnarsi nemmeno di farmi una visita», ha spiegato Federico Rasa.

In un video precedente il giovane ha raccontato di aver subito una reazione allergica a un trapianto di capelli al quale si sarebbe sottoposto recentemente all'estero: «Qui volevo solo mostrarvi le foto con gli orari per far capire che non sono pazzo, non sono aggressivo ma sono solo una persona che sta male e che ha voluto chiedere aiuto alla sanità. Detto questo non ho più nulla da aggiungere, le foto parlano da sole».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA