Temptation Island 2021, Floriana dopo il falò di confronto: «I motivi dell'addio a Federico»

Floriana Angelica e Federico Rasa a Temptation Island 2021 non sono riusciti a superare indenni il falò finale di confronto. Floriana Angelica ha lasciato da sola la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, nonostante la volontà di Federico Rasa di continuare la relazione, e ora spiega i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione.

Floriana Angelica ha chiesto durante Temptation Island due falò di confronto, ma il fidanzato Federico Rasa si è presentato soltanto al secondo appuntamento, quando lei ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Federico Rasa durante la sua avventura nella trasmissione è stato molto vicino alla tentatrice Vincenza, ma non è questo il solo motivo che ha spinto Floriana all'addio. La Angelica ha infatti spiegato al “Magazine di uomini e donne” che a ferirla sono state soprattutto delle frasi dette dal compagno: Federico infatti durante una discussione ha fatto, senza alcuna necessità, riferimento alla ex, oltre a sottolineare di non essere più sicuro dei sentimenti nei suoi confronti. La cosa più grave, naturalmente, la confessione di non vederla come la madre dei suoi figli.

Ad aggravare il tutto l’avvicinamento fra Rasa e la tentatrice Vincenza, che ha dato a Floriana la consapevolezza che non aveva ormai più senso continuare la relazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 20:49

