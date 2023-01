Alice Campello, come sta dopo il parto e quegli strani segni sul braccio: «Anche a voi è capitato?»

Alice Campello è finalmente a casa con la sua Bella e gli altri tre figli. Dopo il parto che, come ha raccontato il marito Alvaro Morata, è andato bene, Alice ha avuto dei problemi di salute per cui è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, ma oggi la Campello è tornata a parlare della sua ospedalizzazione con dei problemi emersi dopo le dimissioni.

I segni sul braccio

Tra una storia e l'altra su Instagram, insieme alla neonata e al resto della sua famiglia, Alice ha mostrato il braccio con dei segni arancioni: «A qualcuno è successo di avere allergia ai cerotti che usano all'ospedale? Dove c'era la flebo...quanto ci hanno messo ad andare via?». Anche se ora sta bene sembra quindi avere degli strascichi legati a una possibile reazione allergica ai cerotti.

La famiglia

Fortunatamente non si tratta di nulla di grave, ma la ripresa completa di Alice sembra procedere lentamente. La Campello nonostante tutto si mostra felice e concentrata sui suoi piccoli, con un riguardo particolare alla neonata che le assorbe gran parte delle energie e del tempo in queste prime settimane di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 12:14

