Federico Fashion Style a Verissimo, ecco il coming out: «Ora mi sento libero. Avevo paura di dirlo ai miei genitori»

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha fatto coming out nel salotto di Silvia Toffanin. Il parrucchiere delle star ha infatti, dichiarato di essere omossessuale. Alla conduttrice di Verissimo ha confessato che la sua storia con l'ex compagna Letizia (durata 14 anni), è stata una vera e bella storia d'amore che però, si era poi trasformata in un amore fraterno.

L'augurio di Federico a sua figlia

Federico Fashion Style ha detto a Silvia Toffanin che forse non aveva mai avuto il coraggio di affrontare davvero l'argomento perché è sempre cresciuto in una famiglia molto tradizionalista. A sua figlia Sophie Maelle augura: «Non fare gli stessi errori che ha fatto papà, goditi la vita fino in fondo».

