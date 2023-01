Federico Fashion Style, coming out a Verissimo: «Ha ammesso di essere gay»

Federico Fashion Style vuota il sacco. Dalle indiscrezioni, sembra che a Verissimo abbia fatto coming out. Ospite della puntata di domenica, nel salotto di Silvia Toffanin, il parrucchiere dei Vip avrebbe dichiarato di essere gay. A lanciare l'esclusiva in anteprima è Alessandro Rosica, il celebre espero di gossip che su Instagram ha riportato quello che in molti già sospettavano. Ma tutto sarà confermato, o meno, nell'intervista di Federico Fashion Style a Verissimo.

Oltre al coming out, Rosica rivela che Federico Lauri parlerà anche della sua ex Letizia Porcu, confermando però di averla amata per davvero quando ancora stavano insieme. Sembrerebbe che il parrucchiere avesse sempre «voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia». In base a questa ricostruzione dell’hairstylist, dunque, sembrerebbe che la verità sul suo orientamento sessuale fosse in realtà già nota alla donna da diverso tempo.

L'alter ego

Dalle parole di Federico Fashion Style, sembra che la sua vita "parallela" sia iniziata effettivamente soltanto di recente. Occhi e orecchie dei curiosi attendono pazientemente la puntata di sabato di Verissimo per scoprire, una volta e per tutte, la verità sulla vita segreta del parrucchiere, tanto chiacchierato.

La nuova vita dell'ex compagna

Nel frattempo l'ex compagna di Federico Lauri ha voltato pagina, trovando il vero amore nel noto produttore musicale Vincent Arena. Nei giorni scorsi, Letizia ha pubblicato nelle stories Instagram un romantico scatto in compagnia dell’uomo, che in tempi non sospetti ha aiutato Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano a pubblicare il loro primo vero singolo in collaborazione.

Con l'ex compagna, Federico Lauri non è rimasto in buoni rapporti: settimane fa, l’hairstylist ha attaccato l’ex, sfogandosi su Instagram e spiegando che lei gli starebbe in qualche modo impedendo di vedere la figlia Sophia Maelle, che la coppia aveva avuto con l’inseminazione artificiale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 17:52

