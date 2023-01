Federico Fashion Style svela la "verità" ai suoi followers: ecco di cosa si tratta

Federico Fashion Style è un fiume in piena su Instagram. Rispondendo ad alcune domande dei suoi followers spiega che a breve svelerà la verità a cui ha accennato qualche settimana fa, ma dà qualche anticipazione. L'hairstylist sembra smentire le voci di un possibile coming out, visto che dichiara di essere single (e di rimanerlo per sempre, aggiunge ironicamente in uno dei box).

L'amore

Federico in una storia chiarisce: «L'amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico. L'unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia», scrive mostrando una foto di lui mano nella mano con la bambina. Se quindi sembra chiaro che la sua verità non riguarderà la sua sfera sentimentale si fa strada l'ipotesi che ha a che fare con la ex compagna con cui i rapporti sono naufragati dopo una iniziale pacifica separazione.

La verità di Federico

Federico non ha mai fatto mistero del fatto che la donna lo ostacoli nel vedere la loro bambina e alla domanda su come si senta risponde secco: «Ragazzi ma non è morto mica nessuno, ho solo chiuso una storia, che era già chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia da parte mia, dall'alta probabilmente....» e mette come musica di sottofondo la canzone "Soldi" di Mahamood, lasciando intendere che la ex sarebbe rimasta con lui solo per motivi economici e che alla base delle loro discussioni ci siano appunto i soldi. Tuttavia ha anche precisato che la sua verità la racconterà molto presto, quindi ancora un po' di pazienza...

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 12:58

