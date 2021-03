Fabrizio Corona in carcere, l'avvertimento choc dell'avvocato: «Andrà a morire»

Fabrizio Corona è stato trasferito in carcere dopo il ricovero all'ospedale Niguarda di Milano e l’avvocato avverte: «Come il peggior criminale, andrà a morire». Ieri sera è arrivato al penitenziario di Monza: «Lo hanno portato via otto agenti. Troppi per un uomo solo, come se fosse il peggior criminale. Lui non si ferma, lui andrà a morire», spiega sui social il legale Ivano Chiesa.

«In 35 anni di carriera è la prima volta che mi capita di assistere ad un trasferimento da un ospedale a un carcere di un detenuto in notturna», ha aggiunto il legale. Poi dà il resoconto sulle sue condizioni di salue: «Sta molto male, fa fatica a reggersi in piedi. Eppure hanno richiesto otto agenti per prelevarlo dall'ospedale, che si sono presentati con il foglio di dimissioni, per portare via Corona. Mi è sembrata l'ennesima esposizione di forza dello Stato, eppure pensavo di vivere in Italia».

Per la sua situazione l'avvocato sta mettendo in campo tutto il possibile: «Ora voglio parlare con la ministra Cartabia. Questo non è solo un problema giuridico, quanti Fabrizio Corona ci sono in cella senza che il Tribunale ha preso in considerazione il parere degli esperti per quanto riguardano le condizioni di salute?». E sulla madre dell'ex re dei paparazzi conclude: «Lei è distrutta. Anche io sono preoccupato. Lui andrà a morire, vive tutto questo come la più grande ingiustizia che ha subito. La prima volta che gli erano stati revocati i domiciliari si era presentato in carcere con le sue gambe perché sapeva che aveva sbagliato. Ma questa volta non ha violato nessuna regola, ha semplicemente fatto il suo lavoro».





