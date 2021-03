Fabrizio Corona, Gianluca Grignai si schiera con lui: «C'è chi si è macchiato di reati peggiori ma non ha fatto i conti con la giustizia»

Gianluca Grignani prende le difese di Corona. Dopo Adriano Celentano, anche il cantante scende in campo in difesa del paparazzo dei vip «Lo stato come piombo si sopporta», scrive su Instagram citando la sua canzone Sogni infranti. Un post lungo: «Corona, sicuramente ha commesso molti errori ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò, non ha fatto i conti con la giustizia». Poi, attacca la giustizia italiana: «Chi sbaglia deve pagare, ma questo deve valere per tutti se è vero che la legge è uguale per tutti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 18:46

