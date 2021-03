Fabrizio Corona dimesso dall'ospedale e portato in carcere a Monza

Fabrizio Corona è stato portato pochi minuti fa nel carcere di Monza, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Niguarda, in cui era ricoverato nel reparto di psichiatria.

L'ex agente fotografico, infatti, si era ferito quando ha saputo che i giudici della Sorveglianza di Milano hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Fabrizio Corona, a cui è stato revocato il differimento pena per una serie di violazioni delle prescrizioni, ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro la decisione dei giudici.

Anche per la difesa dell'ex 'fotografo dei vip', coi legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, il provvedimento della Sorveglianza ha disatteso tutte le relazioni degli esperti nelle quali si diceva che Corona avrebbe dovuto proseguire il percorso di cure fuori dal carcere. Stasera l'ex 're dei paparazzì è stato trasferito nel carcere di Monza, come stabilito dalla Sorveglianza milanese.

Lunedì 22 Marzo 2021

