Ezio Greggio, il segreto del suo successo? «Ruba» le battute alla fidanzata Romina Pierdomenico

Ezio Greggio in love. Nonostante i 39 anni di differenza con la fidanzata Romina Pierdomenico, i due sarebbero più felici che mai, come raccontano a Gente, sono stati nelle scorse ore proprio loro, che al magazine hanno rilasciato un’intervista esclusiva parlando del loro rapporto speciale e della loro convivenza. Il conduttore di Striscia la notizia ha raccontato molti retroscena della sua relazione, che prosegue a gonfie vele dal 2018 e che, a quanto pare, gli è servita anche per molti dei suoi sketch in tv.

Ma quello che ha colpito di più è che, stando alle parole della fidanzata, sembra che gran parte della fonte di ispirazione comica del conduttore arrivi proprio dalla sua dolce metà. A proposito, Pierdomenico ha commentato: «Spesso quando siamo soli mi escono delle perle in abruzzese come ‘frekete’ (Caspita!) o ‘chi schibinidett (Che tu sia benedetto); lui prende carta e penna e poi li fa diventare tormentoni in tv. Mi fa molto divertire questa cosa».

La solida relazione

Nell’intervista, i due hanno rivelato qual è il segreto che dopo tanto tempo ancora li unisce, nonostante le malelingue. Romina Pierdomenico, a proposito, risponde orgogliosa: «Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia e quando io e Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo». Ezio Greggio ha affermato che tra di loro sono importanti le grasse risate che i due si fanno quando stanno insieme. La loro complicità, dunque, si basa anche sull’ilarità e l’allegria, di cui Ezio Greggio è ovviamente un grande esperto. «Ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo è basilare. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica: quando la seguo nel programma 105 Friends su Radio 105 mi diverto ad ascoltare come risponde alle punzecchiature degli altri due conduttori Tony e Ross».

L’attuale compagna di Greggio è una speaker radiofonica nata a Pescara nel 1993. In passato, la donna è apparsa anche in programmi come Temptation Island e Uomini e Donne e nel 2012 era arrivata seconda a Miss Italia dietro Giusy Buscemi. I due, stando a quanto aveva raccontato Greggio tempo fa, si erano conosciuti a Monte Carlo, per poi ritrovarsi a chattare nei dm di Instagram.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 19:31

