Melissa Satta e il presidente dell'Inter Steven Zhang fidanzati? Galeotto fu quel selfie...

Nuova fiamma per Melissa Satta? Dalle indiscrezioni che circolano sui social, sembra che la modella stia frequentando il presidente dell'Inter Steven Zhang. Sono bastati alcuni indizi social ad alimentare il gossip, come un selfie in discoteca e qualche like o commento. Ma a lanciare la bomba è Dagospia che parla di «qualcosa di più di un'amicizia, un legame affettuoso che va anche al di là del tifo». Ma, finora, i diretti interessati mantengono il silenzio.

Leggi anche > Il pigiama? Va lavato ogni giorno. Il dibattito che infiamma TikTok: «Io lo indosso una settimana di fila...»

Gli indizi social partono da qualche mese fa. A dicembre Melissa Satta e Steven Zhang avevano passato la serata nello stesso locale di Miami e il presidente dell'Inter aveva postato un selfie con l'ex velina. A seguito della vittoria dei nerazzurri contro il Milan per la finale di Supercoppa, lei ha commentato con un «Complimenti» il post con cui Zhang festeggiava il risultato. Da questo commento è partita la trafila di gossip sulla presunta relazione in corso.

La rinascita

Eppure solo pochi mesi prima, Melissa Satta aveva annunciato la fine della sua storia con l'imprenditore Mattia Rivetti. Dopo due anni è tornata single e si gode la spensieratezza delle uscite con le amiche e l'amore di suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Lei e il calciatore sono stati sposati dal 2016 al 2020, ma facevano coppia già da 5 anni prima delle nozze. Quest'ultimo ora è felicemente sposato dall'estate con Valentina Fradegrada.

Il boss dell'Inter

Della vita privata di Steven Zhang si sa ben poco, invece. E' nato a Nanchino, in Cina, il 21 dicembre del 1991 ma a soli 15 anni si è trasferito negli Usa per studiare. Dopo la laurea in economia ha lavorato nelle più importanti banche di investimento. Suo padre Zhang Jindong è il proprietario del Suning Holdings Group che dal 2016 ha acquistato le quote di maggioranza dell’Inter, di cui Steven è presidente dal 2018. Secondo la rivista Forbes il suo patrimonio personale sarebbe di 7,5 miliardi di dollari. Sulla sfera sentimentale ha sempre mantenuto il riserbo più assoluto: ora cambierà idea con Melissa Satta?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA