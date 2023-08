Emma D'Aquino torna a condurre il Tg1 della sera: non accadeva da agosto 2022

di Redazione web

Hanno dovuto aspettare un anno i telespettatori fans di Emma D'Aquino che è tornata a condurre l'edizione delle 20 del Tg1. Risale al mese d'agosto del 2022 infatti l'ultima sua apparizione. In questo anno Emma D'Aquino si è dedicata alla conduzione di due programmi in prima e seconda serata.

"Amore Criminale" nel prime time di Rai3 è stato confermato in palinsesto e andrà in onda nella prossima stagione autunnale, mentre per rivederla al timone di "Vittime Collaterali", in seconda serata su Rai1, probabilmente i fans dovranno aspettare l'arrivo del 2024. Il Tg1 delle 20 è stato condotto da Emma D'Aquino per la prima volta una decina di anni fa con la direzione di Augusto Minzolini. Quest'anno è stato Gian Marco Chiocci a rivolerla in conduzione alle 20.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 22:02

