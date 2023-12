Elisa Isoardi: «Momento difficile dopo la chiusura della Prova del Cuoco, ho temuto per la mia indipendenza»

di Redazione web

Elisa Isoardi si racconta a "La Volta Buona" di Caterina Balivo. La 40enne, attualmente alla guida di "Linea Verde Life", ha parlato dell'esperienza a "La Prova del Cuoco" cominciata nel 2008 per sostituire Antonella Clerici: «Ero giovane, nessuno voleva andarci e mi sono detta "perché no?". Andò anche molto bene in quella stagione, merito anche del contesto creato da Antonella, che era un simbolo per tutta Italia. Aveva portato quel programma a picchi di ascolto importantissimi. Per me è stata una gran bella esperienza».

La stagione televisiva 2018-2019 segnò, invece, la chiusura del cooking show di Rai Uno. Un momento difficile per Elisa Isoardi, superato anche grazie alla partecipazione a "Ballando con le Stelle": «Mi commuove il percorso fatto lì - ha raccontato -, è stata una rinascita.

E sull'esperienza a "L'Isola dei Famosi": «È stata una parentesi, un momento in cui non era un periodo di “picco” per me. L’avrei fatto comunque», ha dichiarato l'ex compagna di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi, rivolgendosi direttamente alla Balivo, ha poi spiegato le ragioni di quella fase di difficoltà: «Tu lo sai bene, Caterina, cosa significa per una donna poter contare sulla propria indipendenza. In questo momento difficile per noi donne conta ancora di più per una persona riuscire ad andare avanti grazie alle proprie forze».

