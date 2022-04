Don Matteo 13, la lettera di Terence Hill risolve il mistero. E sull'altare arriva Raoul Bova

La puntata del 28 aprile segna la svolta per i telespettatori di Don Matteo: Raoul Bova diventa Don Massimo e prende definitivamente il posto di Terence Hill nella fiction Rai giunta alla sua tredicesima stagione. E chissà che non riesca - con un po' di tempo - a conquistare anche le migliaia di fan che durante l'episodio "L'amico ritrovato" hanno versato lacrime di commozione ascoltando una serie di lettere che Don Matteo ha inviato ai suoi amici per spiegare l'improvvisa sparizione.

Terence Hill si scusa per non aver spiegato tutto di persona e dice di trovarsi nell'ospedale di un suo amico missionario. Il giallo della sua scomparsa sembra momentaneamente risolto.

"La felicità può essere ovunque, anche vicino a noi"

Le parole di Don Matteo ci hanno riempito l'anima nonostante la sua mancanza... 🙏🏻 💙#GrazieDonMatteo #Grazie Terence

Ci vediamo giovedì prossimo, per una nuova intensa puntata di #DonMatteo13.

Grazie a voi! 🤗

[1/2] pic.twitter.com/0jvR88xzU8 — Don Matteo (@DonMatteoRai) April 28, 2022

