Ascolti Tv 28 aprile 2022, Don Matteo va forte anche senza Terence Hill. Su Sky la Roma supera Pechino Express

Ascolti del 28 aprile 2022 in prima serata su Rai1 Don Matteo 13 continua a conquistare pubblico anche senza Terence Hill ma con un ottimo Raoul Bova: 6.486.000 spettatori pari al 31,1% è la media. Su Canale 5 Big Show non riesce a uscire dal tunnel del flop: 1.502.000 (9,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.093.000 (6,6%). Su La7 Piazza Pulita 1.023.000 (6,3%). Su Italia 1 Run All Night Una notte per sopravvivere 1.032.000 (4,8%). Su Rai2 Il Professor Cenerentolo 729.000 (3,3%). Su Rai3 Judy 568.000 (2,6%). Su Tv8 l’incontro di Europa League West Ham United -Eintracht Francoforte 596.000 (2,6%). Sul Nove 261.000 (1,3%). Su Iris Il Laureato ha ottenuto 239.000 (1,1%). Sui canali Sky la Roma supera Pechino Express. Su Sky Uno/+1 e on demand Pechino Express 9: 455.000 abbonati con l’1,6% di share. Su Sky sport la partita Leicester-Roma 467.000 abbonati e il 2,1% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.183.000 (22,5%) con un picco di 7.098.000 spettatori alle 21.31 (30,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.519.000 (15,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.570.000 (6,8%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.283.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.606.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.020.000 (4,6%) e 926.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 793.000 (3,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.142.000 (25,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.343.000 (20,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.104.000 (13,1%). Su Rai2 Anni 20 Notte 191.000 (1,7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 310.000 (4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 12:29

