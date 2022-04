Crocifisso Dentello, chi è lo scrittore ospite di "Oggi è un altro giorno" su Rai1

Crocifisso Dentello ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Crocifisso Dentello è uno scrittore di successo e ha recentemente pubblicato la sua ultima fatica letteraria, "Tuamore", un libro dedicato alla madre scomparsa a 63 anni dopo la lotta contro un tumore.

Crocifisso Dentello ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Lo scrittore Crocifisso Dentello è nato nel 1978 a Dazio ed è un autodidatta: figlio di una casalinga e un muratore ha studiato fino alle scuole medie e poi ha continuato da solo la sua formazione letteraria, appassionandosi a scrittori come Kafka e Pasolini. A portarlo al suo primo romanzo il collega Fernando Coratelli che lo mette in contratto con la casa editrice Gaffi per il suo esordio, “Finché dura la colpa”. Il libro è un clamoroso successo e con Elisabetta Sgarbi e la casa editrice Teseo pubblica il suo secondo lavoro “La vita sconosciuta”. Il suo terzo libro è uscito a marzo e si intitola “Tuamore”, dall’unione delle parole tumore e amore, è dedicato alla sua mamma Melina, a cui era molto legato, scomparsa a causa del cancro: «Oggi mia mamma Melina - ha scritto Crocifisso sul social - avrebbe compiuto 64 anni se il cancro non se la fosse portata via. Ho raccontato i suoi giorni più felici e meno felici in Tuamore (trasformando la parola tumore in tuamore ne esorcizzo la sventura). Sarà in libreria per La nave di Teseo dal 24 marzo».

Oggi mia mamma Melina avrebbe compiuto 64 anni se il cancro non se la fosse portata via. Ho raccontato i suoi giorni più felici e meno felici in Tuamore (trasformando la parola tumore in tuamore ne esorcizzo la sventura). Sarà in libreria per La nave di Teseo dal 24 marzo. pic.twitter.com/eVoj0WF2VA — Crocifisso Dentello (@CrocifissoDent2) February 15, 2022

