Coronavirus, su Italia 1 la maratona di Harry Potter per gli italiani costretti a casa

Grande sorpresa per i fan di Harry Potter, Mediaset ha comunicato che darà il via ad una maratona speciale dedicata al maghetto più famoso del mondo che partirà lunedì 16 marzo. L'anticipazione lanciata della pagina Facebook di Italia 1 ha raccolto oltre 2 milioni 600mila visualizzazioni in meno di 10 ore.Dal lunedì 16 marzo in prima serata, al via su Italia 1 la saga completa di “Harry Potter”. Due appuntamenti settimanali, il lunedì e il martedì, per un mese consecutivo.Gli otto film nati dai romanzi di J.K. Rowling, diventati blockbuster nei cinema di tutto il mondo, vanno ad aggiungersi alle nuove proposte della rete giovane Mediaset dedicata alle famiglie a casa per tutto il mese. E’ la prima volta che la saga di “Harry Potter” viene programmata con una maratona del genereEcco la programmazione nel dettaglio:lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001).martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007)martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010)martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).