Il Collegio 2, maschi contro femmine: «L'uomo va a lavorare, la donna deve stare a casa», scatta la 'rissa'

di Ida Di Grazia

Il Collegio 2

Mercoledì 6 Novembre 2019, 19:59

Nuovo record per “Il Collegio”, il programma di Rai2 - realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group: lai. Tra le varie discussioni quella che ha generato maggior scalpore ha riguardato le dichiarazioni sessiste lanciate da alcuni studenti.La lezione di educazione tecnica ha messo alla prova i ragazzi, scatenando una discussione sui lavori “da uomini” e quelli “da donne”: gli alunni sono risultati “conservatori”, altri hanno difeso la parità di genere insieme alle loro compagne. George Ciupilan e Alex Djordjevic, gli alunni di 15 e 16 anni, hanno espresso dei pareri a di poco retrogadi considerata la giovane età: «La femmina può fare anche il lavoro del maschio - ha ammesso candidamente George - ma normalmente la femmina stira, si mette a cucinare, mentre il maschio fa diverse cose come ad esempio lavorare in fabbrica. Non possono fare le stesse cose, è sempre stato così ed è sempre andato bene così», a dar man forte Alex: «Tu hai mai visto il padre fare il ruolo della madre e la madre fare il ruolo del padre? La madre deve curare il bambino più del padre. Io penso che in casa».Affermazioni che non lasciano indifferenti gli altri alunni, scatta una rissa verbale, ricca di urla ma anche di contenuti che genera un dibattito interessante.è l'alunna che si arrabbia di più e rivolta alla sorvegliante si sfoga così: «Ho attacco di rabbia. Si può accettare un’uscita del genere da una persona di 17 anni, che fra un po’ andrà a votare?», per fortuna non tutti i ragazzi sono così «Le femmine e i maschi sono uguali - ribadisce a granvoce Gabriele Montuori - Questi sono rimasti agli uomini delle caverne».Nel corso della puntata, durante la lezione di Italiano, Asia e Vincenzo a causa del loro comportamento sono stati allontanati dall’aula finendo direttamente dal Preside e la punizione non si è fatta attendere: hanno dovuto pulire e tagliare la verdura per il minestrone in silenzio. Come sempre succede, c’è stato spazio anche per il divertimento e per lo sport.Il professor Calanna ha infatti preparato i ragazzi per la partita di calcio contro la squadra di un’altra scuola degna dei, anno in cui è ambientato il programma. La partita, che si è aperta con grande ottimismo, è poi finita con una sconfitta clamorosa: la squadra dei collegiali ha perso 11 – 0.L’alunna, nonostante i richiami, ha continuato ad avere i soliti scontri con la Sorvegliante, l’ultimo conclusosi con delle sonore offese. Il Preside, che ha deciso di metterla in isolamento, e si è riservato di decidere se espellerla dal Collegio o meno.