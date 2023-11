Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 25 novembre: da Monica Bellucci a Christian De Sica e Noemi

di Cristina Siciliano

Puntata imperdibile per gli appassionati del cinema, quella di Che Tempo Che Fa, che andrà in onda domenica 26 novembre. Fabio Fazio accoglierà in studio due delle attrice più amate e premiate del cinema, Monica Bellucci e Miriam Leone, protagoniste di "Diabolik - Chi sei?". Un'altra coppia di ospiti, sempre provenienti dall'ambiente del cinema, arriverà nello studio di Che Tempo che Fa. Si tratta dell'attore Christian De Sica e uno dei suoi figli Brando, entrambi per parlare dei loro film in uscita ("I limoni d’inverno" e "Mimì") e del rapporto papà-figlio. Ospite sarà anche il Premio Oscar Gabriele Salvatores, autore del memoir “Lasciateci perdere”, scritto a quattro mani con Paola Jacobbi.

Gli ospiti

Ma non è finita qui, infatti, non mancherà un ospite davvero importante nel mondo della musica, la voce del soul italiano: Noemi. La cantante è stata premiata lo scorso settembre a “Women In Cinema Award” per il suo impegno contro la violenza sulle donne e il body shaming e protagonista di una speciale performance live. Per affrontare i temi di attualità ci saranno: Ferruccio de Bortoli; Concita De Gregorio; Massimo Giannini; Michele Serra; l’inviato della CNN Ben Wedeman.



A chiudere la serata ci sarà l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: lo chef Bruno Barbieri, in libreria col nuovo ricettario “Si fa così”, Giacomo Casadei, campione olimpico giovanile in carica del salto ostacoli e considerato la più grande promessa italiana di questa disciplina dell’equitazione, Mago Forest, Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band ed infine, Simona Ventura.



Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA