Che tempo che fa: da Roberto Bolle a Aldo Giovanni e Giacomo, tutti gli ospiti della puntata di domenica 18 dicembre

C’è Roberto Bolle - che tornerà il Primo dell’Anno su Rai 1 con la sesta edizione di “Danza con me” – tra gli ospiti di "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, in onda domenica 18 dicembre alle 20.00 su Rai 3. E non solo, oltre al cast fisso, ci sarà il ritorno del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Che tempo che fa: da Roberto Bolle a Aldo Giovanni e Giacomo, tutti gli ospiti della puntata di domenica

Gli Ospiti

Oltre a Bolle, ospiti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, protagonisti de “Le otto montagne”, film dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch vincitore del Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes e tratto dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti.

Ci saranno anche il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che in oltre trent’anni di carriera ha conquistato il pubblico italiano con personaggi come “i bulgari”, Tafazzi, Ajeje Brazof e Johnny Glamour, e prossimamente al cinema con “Il grande giorno” di Massimo Venier; Enrico Brignano, in tour nei teatri italiani con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”; e Giampiero Mughini.



E ancora, Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; la corrispondente Rai dall’Ucraina Stefania Battistini.



Chiude la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: la Gialappa’s Band; Alexia, a pochi giorni dall’uscita della raccolta My XMas, 10 canzoni natalizie in inglese riarrangiate per l’occasione; l’astrologo Paolo Fox con le previsioni per il 2023; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

