Che tempo che fa, Beppe Grillo da Fabio Fazio dopo quasi 10 anni dall'ultima intervista tv: tutte le anticipazioni

di Redazione Web

Questa domenica, alle 20, arriva sul Nove il quinto episodio di Che Tempo Che Fa, un appuntamento amatissimo dagli italiani in compagnia di Fabio Fazio (e il suo brillante entourage) e le sue interviste a tanti nuovi ospiti.

Al fianco dei "soliti noti", vale a dire Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, troviamo nomi estremamente attesi e interessanti: Beppe Grillo (a quasi 10 anni dalla sua ultima intervista tv), Elodie, Roberto Burioni e tanti altri. Vediamo cosa - e chi - ci aspetta.

Beppe Grillo indagato a Milano: «Traffico di influenze illecite». Ecco di cosa è accusato





Che Tempo Che Fa, gli ospiti della settimana

Elodie, in vetta nell’airplay radiofonico col nuovo singolo “A fari spenti”, estratto dal primo clubtape in Italia “Red Light”; protagonista nelle prossime settimane di “Elodie Show 2023”, suo primo tour nei palasport, ha già collezionato nella sua carriera 30 dischi di platino e 4 dischi d’oro e ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il David di Donatello 2023 come Miglior canzone originale per “Proiettili” (feat. Joan Thiele), traccia principale della colonna sonora del film “Ti mangio il cuore”, dove ha esordito come attrice.



Il Maestro del cantautorato italiano Francesco Guccini, appena uscito col suo nuovo progetto discografico “Canzoni da osteria”, naturale prosecuzione di “Canzoni da Intorto” del 2022, certificato disco di platino, album fisico più venduto del 2022 e vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni”.



E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; l’economista Tito Boeri, in libreria con “PNRR. La grande abbuffata”, scritto con Roberto Perotti; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.



Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA