Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti minacciato di morte in un parcheggio a Bari: «Sono un Diomede, ti sparo in testa»

di Redazione web

«Sai chi sono io? Sono un Diomede, ti sparo in testa». Così Vittorio Brumotti, inviato di "Striscia la Notizia" è stato minacciato a Bari da un uomo che aveva parcheggiato in un posto riservato ai disabili. L'episodio è stato mandato in onda nella puntata di lunedì 4 marzo nell'ambito di un servizio realizzato nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima.

Minacce a Brumotti, inviato di Striscia a Bari

Una delle persone "beccata" da Brumotti perché senza contrassegno o tagliando che permette l'effettivo parcheggio nello stallo per i disabili, ha aggredito l'inviato di Striscia. Incalzato da Brumotti, che gli faceva notare il suo comportamento non corretto, prima scende dall'auto, poi passa alle minacce: «Sai chi sono io? Spegni la telecamera, ti faccio vedere io. Sono un Diomede, se non lo sai te lo ridico», dice ripetendo il cognome che richiama una delle famiglie della criminalità barese. E a Brumotti che chiede cosa significhi, risponde: «Che cosa vuol dire? Vuol dire che ti sparo in testa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA