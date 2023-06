Berlusconi, Emilio Fede assente ai funerali. Lo sfogo in diretta sui social: «​Quel farabutto andrebbe arrestato». Cosa è successo

di Redazione web

Emilio Fede non è riuscito a presenziare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si sono tenuti ieri, 14 giugno, al Duomo di Milano. Quando il conduttore storico di Rete 4 ha appreso la notizia della morte dell'ex premier si trovava, anche allora, in diretta e i suoi follower hanno potuto vedere la sua reazione senza filtri: Emilio era incredulo di fronte all'accaduto e ha chiesto più volte se la notizia fosse stata confermata da uno dei suoi figli. Dopo, si è lasciato ad un pianto di commozione per la perdita di un uomo che lui considerava suo «fratello».

L'assenza di Emilio Fede ai funerali di Silvio Berlusconi è stata notata e il conduttore ha voluto spiegare il motivo. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Emilio Fede e la disavventura con il taxista

Lo storico conduttore di Rete 4 ha avviato una diretta su Instagram per spiegare il motivo della sua assenza al funerale di Silvio Berlusconi, suo carissimo amico. Emilio Fede aveva organizzato tutto per arrivare in Piazza Duomo per il funerale di Stato, ma l'autista chiamato per accompagnarlo non si è mai presentato a casa del conduttore, nonostante avesse preso l'impegno. «Quel farabutto meriterebbe di essere arrestato per il danno che mi ha provocato».

Lo sfogo al telefono

Durante la diretta di Instagram, il conduttore è stato interrotto da un certo Alfredo che gli ha chiesto il motivo della sua assenza ai funerali ed Emilio Fede non è riuscito più a trattenersi e ha iniziato a sfogarsi contro la persona al telefono: «Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego perché non sono al funerale! Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p*ttana b*gascia, cornuto di m*rda.

Il conduttore ha, infine confessato ai suoi follower che alla fine ha preferito non essere presente ai funerali di Stato del suo amico Silvio Berlusconi perché la sola vista della bara lo avrebbe fatto stare male. «Silvio ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 10:26

