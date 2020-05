Barbara D'Urso, la ministra per la Famiglia Elena Bonetti: «Asili nido? Il mio impegno è riaprirli i primi di giugno»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 00:24

Oggi, la ministra Bonetti, ospite in collegamento a, ha parlato della Fase 2 e della questione asili nido.L'inviata di Pomeriggio 5 è in compagnia di un'educatrice che lancia l'allarme: «Tante mamme ci chiamano, hanno bisogno, ma noi non sappiamo cosa rispondere. Al momento non siamo previsti in nessuna fase, ma sia le mamme che le educatrici hanno bisogno di sapere».Arriva la risposta in diretta della ministra Bonetti: «Stiamo organizzando il modo per poter riaprire in sicurezza asili nido e scuole per l'infanzia i primi di giugno giugno. È importante farlo non solo per le mamme, ma anche per i bambini. Stiamo costruendo un protocollo da inviare al comitato tecnico-scientifico. Il mio impegno è per i primi di giugno. I centri estivi? Ci saranno anche quelli a piccoli gruppi, in sicurezza. In forme diverse».