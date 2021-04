Barbara D'Urso si scioglie in lacrime a Pomeriggio 5: «Vorrei parlare di un amico che si è sentito male...»

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso in lacrime a Pomeriggio 5 : «Vorrei parlare di un amico che si è sentito male...». Oggi, nel corso del programma contenitore di Canale 5, la conduttrice ha vissuto un momento di profonda commozione ricordando un suo grande amico e amico del pubblico televisivo.

Ecco le parole di Barbara D'Urso: «Adesso vorrei parlare di un amico che in questo momento ci sta guardando in televisione. E questo amico si chiama Lamberto Sposini. Dieci anni fa, il 29 aprile 2011, Lamberto ha avuto un malore prima di andare in onda con Vita in Diretta. Da quel momento è iniziato questo percorso, questo calvario che continua ancora oggi. Vicino a lui l'amata figlia Mati e l'ex moglie Sabina. Noi vogliamo salutarlo con un video». E mentre guardando le immagini di Sposini, Barbara D'Urso si commuove. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Che bella la dolcezza e la commozione con cui Barbara parla di Lamberto Sposini. Che bell'esempio di amicizia, grazie per averne parlato».

Il 29 aprile 2011, Lamberto Sposini viene improvvisamente colpito da un ictus, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione La vita in diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Viene ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell'emorragia. L'11 luglio 2011 lascia il Policlinico Gemelli e viene trasferito in una clinica riabilitativa.

