Barbara D'Urso , lite furiosa a Pomeriggio 5. L'ospite va fuori di sé: «Vuoi fare solo trash...». Lei reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare della rubrica "vicini in guerra". Barbara D'Urso si è collegata ancora una volta con il signor Stefano, l'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina.

Stamattina, l'impresa di pulizia - che si è offerta di aiutarlo gratuitamente - ha sgomberato e sanificato le due rampe di scale, l'androne del palazzo e il pianerottolo completamente ricoperti di oggetti vecchi e spazzatura. Motivo per il quale i vicini di casa avevano allertato Pomeriggio 5. L'inviata Giorgia Scaccia ha documentato tutto in un servizio e in diretta mostra il risultato. «Abbiamo salvato dalla spazzatura - spiega la giornalista - tutto ciò a cui teneva Stefano. I suoi disegni e i suoi libri. Ma ora è tutto sanificato». Manca ancora da ripulire l'appartamento del signor Stefano.

La giornalista chiede all'intervistato se possono entrare in casa per vedere in che condizioni si trova, ma a quel punto l'ospite s'infuria: «Non voglio, tornate domani quando abbiamo sistemato un po'. Non facciamo trash, tu vuoi parlare solo di spazzatura. Ma gli artisti sono disordinati, c'era anche scritto su un paginone del Corriere della Sera». Barbara D'Urso replica così: «Non indugiate con la telecamera nel suo appartamento se non vuole, anche se ha aperto la porta. Ognuno può giudicare se è solo disordine. Se vuoi noi ti aiutiamo a pulire la casa, altrimenti sei libero di lasciarla così. Ma non puoi invadere gli spazi comuni dei condomini». Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Barbara come fai a essere così paziente. Brava, il signor Stefano va aiutato».

