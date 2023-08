Barbara D'Urso, scatta la censura su Mediaset. La Rai lancia una pungente frecciatina, cosa succede

Nella trasmissione Camper di Marcello Masi, andata in onda ieri, l'ospite Tiberio Timperi è stato intervistato per la prima volta dal suo amico di lunga data. Durante l'intervista, sono stati affrontati vari argomenti, ma il momento saliente è stato quello in cui viene mostrato un vecchio frammento di "Mattino in famiglia", un programma in cui Timperi aveva lavorato con Barbara d'Urso. Che sia una frecciatina a Mediaset dopo la recente esclusione dai palinsesti con polemiche annesse?

Barbara D'Urso si “consola” con la nipotina dopo l'amarezza per Mediaset: «Amore immenso»

Tiberio Timperi: «Con Barbara d’Urso in Rai ho fatto un bel programma». Stoccata a Mediaset?

Barbara D'Urso

Timperi ha annunciato il suo ritorno sulla Rai per condurre "I Fatti Vostri".

Intanto, la puntata in replica con lo scherzo in cui nel 2022 Barbara d'Urso è stata vittima di Scherzi a Parte e di un'intervista fasulla della BBC sembra essere stata cancellata dai palinsesti Mediaset: la conduttrice è stata censurata?

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE:-- La sorella di Barbara D'Urso sbotta sui social per il trattamento riservato

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA