Barbara D'Urso, Alice De André (figlia di Cristiano): «Non capisco i suoi talk show gossip, né chi li guarda»

Barbara D'Urso continua a far parlare di sé, nonostante sia fuori dalla televisione da alcuni mesi. La conduttrice è rimasta simbolo di un certo tipo di tv, che le è valso l'esclusione da Mediaset per mano di Pier Silvio Berlusconi, che le ha preferito Myrta Merlino, definita «più seria e giornalista». A parlare di Barbara D'Urso, si è aggiunta anche Alice De André, nipote di Fabrizio De André e figlia di Cristiano.

Alice De André, frecciata a Barbara D'Urso

Alice De André, attrice in erba e nipote d'arte, ha raccontato di aver ricevuto inviti per programmi televisivi. La sua risposta, però, è stata negativa: «Sì. Non fa per me. Salotti in stile D’Urso non li capivo e non li capisco né per chi è oggetto di gossip, né per chi sta a guardare». Una frecciata diretta a Barbara D'Urso e a quel tipo di televisione. «Sono una ventenne senza la televisione. Quando ho traslocato e l’ho mollata è stata una liberazione», ha aggiunto parlado al Corriere della Sera.

