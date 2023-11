Barbara D'Urso, nuova stoccata di Pier Silvio Berlusconi: «Con Myrta Merlino Pomeriggio 5 più serio e giornalistico»

di Redazione web

Barbara D'Urso per Mediaset è il passato. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata sostituita da Myrta Merlino, arrivata da La7. Una scelta precisa, che ha scatenato polemiche e frecciate da entrambe le parti. Barbara D'Urso, adesso impegnata a teatro, parlerà (probabilmente) a gennaio, dopo la fine del contratto con Mediaset, e sono attese scintille. Nel frattempo, Pier Silvio Berlusconi gli ha riservato una stoccata non da poco.

Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi

Parlando di Myrta Merlino (e senza citare Barbara D'Urso), Pier Silvio Berlusconi ha lanciato una frecciata alla ex conduttrice di Pomeriggio 5: «Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. I dati sono buoni: come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione».

Barbara D'Urso come risponde?

Barbara D'Urso non ha mai parlato direttamente, ma ha sempre affidato ai social i suoi pensieri. Di recente, ha raccontato che in tantissimi le ripetono «quanto manco a Pomeriggio 5». In effetti, sul suo profilo sono tanti i commenti di persone che criticano il nuovo corso. Forse, presto la potranno ritrovare altrove.

