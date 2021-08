Ballando con le Stelle, Milly Carlucci "corteggia" ​Marcell Jacobs: «Lo abbiamo contattato ma...». lavori in corso per la sedicesima edizione del dancing show di Rai 1 in partenza, salvo cambiamenti, sabato 16 ottobre.

dopo l'addio con polemica di Raimondo Todaro che farà parte del nuovo cast di Amici, e l'assenza delle due mastre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa, fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Oltre al nuovo cast, dunque, Milly Carlucci, dovrà rimpiazzare anche i maestri e sulle pagine di DiPiù a rivelato: « Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo».

Ma la Carlucci non si ferma qui e tra i sui desideri oer la nuova edizione c'è anche quello di avere come concorrente il campione olimpico Marcell Jacobs: «Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura».

