Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle. Sempre più vicina l'opzione Amici. L'annuncio è arrivato dirattamente dal ballerino attraverso un post instagram in cui ringrazia Milly Carlucci &Co per tutti gli anni - sedici - trascorsi insieme.

Dopo sedici anni Raimondo Todaro lascia il cast di Ballando con le Stelle. Il ballerino siciliano lo ha annunciato a sorpresa con un post su Instagram. «Dal 17 settembre 2005 la mia vita - ha scritto Todaro - la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti Milly Carlucci. All'epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro».

Cosa farà in futuro ancora non è chiaro, ma di certo il piccolo schermo è la sua dimensione ideale. Inevitabile il pensiero di un suo approdo ad Amici in partenza il prossimo 18 settembre, a cui ha partecipato come ospite qualche edizione fa e dove balla la sua ex moglie Francesca Tocca.

