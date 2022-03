Aurora Ruffino a Oggi è un altro giorno: «Ho perso la mamma a 5 anni. Ci hanno cresciuti i nonni»

Aurora Ruffino parla a Oggi è un altro giorno della serie 'Noi' di cui è protagonista e racconta anche un po' della sua vita. Prendendo spunto dalla storia della fiction, ricorda di aver perso la mamma quando aveva solo cinque anni e che lei e i suoi cinque fratelli sono stati cresciuti dai nonni e da una zia. Quando aveva vent'anni ha scoperto la passione per la recitazione ed è partita per realizzare il suo sogno.

«"Noi" è una serie che fa da specchio. Ci si può riconoscere in almeno uno dei personaggi. Per me è stata un'occasione unica poter interpretare il mio personaggio a più età. La serie ti porta ad accettare l'essere imperfetto degli esseri umani. La famiglia è imperfetta perché non esistono le famiglie perfette. Ho capito negli anni come trovare la pepita d'oro in mezzo alla melma», le parole di Aurora Ruffino.

La 33enne racconta anche come è nata la sua carriera: «Su Wikipedia c'è un errore. Fino a 20 anni non ho avuto questo pensiero per la recitazione. A 19 anni ho frequentato una scuola di musical e il primo film "La Solitudine dei numeri" mi è capitato per caso. Mi hanno consigliato di andare a Roma a studiare e così ho fatto. Progetti futuri? Il mio sogno è interpretare uan fiction omaggio su Raffaella Carrà».

All'attrice viene riconosciuta una grande maturità legata in parte anche all'analisi fatta da bambina: «Ho perso la mamma a 5 anni. Noi 6 figli siamo stati cresciuti dai nonni e dalla zia e siamo stati inondati da un amore miracoloso. Ho dei ricordi nitidi di mia mamma che custodisco gelosamente. Ho sempre ricercato l'indipendenza soprattutto emotiva per poter essere forte. Ora sto cercando di lavorare sulla mia mania del controllo».

