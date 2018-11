Marco, affetto da sindrome di Down, canta il rap contro il bullismo: «Minacciato da compagni e professori»

Frana Portobello che scivola clamorosamente negli ascolti. Dopo il 20,2% con una media di oltre 4 milioni e 150 mila spettatori dell'esordio, la seconda puntata ha visto Antonella Clerici perdere una buona fetta di dote: oltre 700 mila spettatori in meno di media e più di 3 punti e mezzo di share sotto. Alla fine il programma glorioso di Enzo Tortora, rivisto dagli autori e dalla Clerici, ha portato a casa una deludente media di 3,4 milioni e 16,8% di share.Un altro esperimento di vintage televisivo, pensato e compiuto a Viale Mazzini, che si avvia verso un immancabile fallimento. Riproporre Rischiatutto e Portobello senza Mike Bongiorno ed Enzo Tortora è stata un'autorete. Perché il pubblico della Rai - in gran parte over - non gradisce simili accostamenti e resta fedele all'unica versione del programma, quella originale. Ecco spiegato il successo di Techetecheté che ripropone spezzoni autentici della storia della tv e non le cover.Chi invece non sbaglia un colpo è Maria De Filippi con la sua band: ha fatto meglio della settimana scorsa quando ha ottenuto una media ascolti di 28,9% e 5,2 milioni. Ieri ha registrato il 30,2% con 5,3 milioni di telespettatori. Anche Tu sì que Vales ricorda un po' i dilettanti allo sbaraglio della Corrida di Corrado, ma l'idea è stata condita bene con un format che funziona.In prima serata del sabato terzo posto per il Borgo dei Borghi su Raitre (6%) davanti al 5,2% di Raidue con NCIS. Il nostalgico ritorno di Don Camillo su Retequattro ha fatto registrare una media del 3,7%, migliore rispetto a quelle di Italia 1 e La7.