Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli. Partenza in sordina per la fiction evento di Raiuno, I Medici – Lorenzo il Magnifico, che è stata vista da una media di 4.158.000 spettatori pari al 17,6% di share. Un milione in meno e 4 punti e mezzo di share sotto i Bastardi di Pizzofalcone di lunedì sera. Su Canale 5 il film Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10,6% di share.Sul terzo gradino del podio ci sono Le Iene, viste da 1.682.000 spettatori (9,1% di share). Un punto sotto troviamo Raidue con Stasera tutto è Possibile (1.675.000 spettatori e l’8,1%). Quinto posto tra le generaliste per La7 con diMartedì (un milione e mezzo di persone e il 6,7%) che vince la sfida con #Cartabianca (1.139.000 spettatori pari al 5,2%).Su Rete4 Il Segreto si consolida amato dal proprio pubblico (un milione e mezzo di appassionati e il 6,2% di share). Su Tv8 X Factor 2018 – La Corsa verso i Live fa segnare il 2%.Su Sky Sport il successo della Juve all'Old Trafford è stato visto da una media di un milione e 758 mila spettatori e il 7% di share.A mezzogiorno cresce Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco al 13%. In seconda serata su Italia1 va forte Pregiudizio Universale con il 12,5% di share.