È in arrivo la quarta edizione di Master of Photography, il primo talent show europeo dedicato alla fotografia. Andrà in onda su Sky Arte (canali 120 e 400), e in contemporanea in Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Gli aspiranti fotografi potranno presentare le loro candidature dal 23 ottobre fino al 25 novembre, al sito www.masterofphotography.tv. I concorrenti conosceranno i maestri più importanti del mondo e saranno giudicati da professionisti di fama internazionale. Il vincitore si aggiudicherà il premio da 100.000 euro, oltre al titolo di miglior talento europeo della fotografia.

