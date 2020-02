Ascolti Tv 16 febbraio 2020, oltre 5 milioni per Vanessa Incontrada. D'Urso meglio di Fazio e Giletti insieme

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 12:13

. Su Rai1 la fiction Come una Madre supera i 5 milioni di media spettatori pari al 20,7% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso si avvicina ai 2 milioni e mezzo di media pari al 14,9% di share con picchi del 29% e 3,5 milioni di spettatori. Su Rai2 Che Tempo che Fa supera i 2,1 milioni (8,3%) mentre Che Tempo che Fa Il Tavolo fa il 9,4%. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari 5,9%. Su Rai3 Amore Criminale 4,8%. Su Rete4 Sully 3,1%. Su La7 Non è l’Arena 5,5%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 1,6%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,2%. Su canali Sky Sport Lazio-Inter registra complessivamente la media di oltre 2,5 milioni di spettatori con il 9,7% di share.In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 21,1% con oltre 5,5 milioni, su Canale 5 Paperissima Sprint 3,3 milioni e 12,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,8%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,5%. Su Rai3 Grande Amore 3,5%. Sul Nove Deal with It 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5 milioni (22,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,7 milioni (17,2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 6,4% e Che Tempo che Farà 5,1%. Così le signore della domenica nel daytime: su Rai2 Settimana Ventura 4,1%. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In 22,6% con oltre 3,8 milioni. Francesca Fialdini con Da Noi A Ruota Libera 2,3 milioni (14,2%). Barbara d’Urso con Domenica Live 2,4 milioni con il 14,8%. Quelli che il Calcio… 8,1%, Kilimangiaro 9,7%. In seconda serata: su Rai2 La Domenica Sportiva 9%, su Rete 4 Pressing Serie A 4,8%.