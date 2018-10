Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Comincia bene la nuova stagione della fiction di Raiuno I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini protagonisti. Subito un 25% di share e oltre 5,5 milioni di spettatori. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ottiene poco più del 19% e di 3 milioni di media (con Elisa Fusco e Valerio Merola che sono stati eliminati, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo in nomination). La seconda parte GF Vip Night fa un ascolto di un milione e 48 mila appassionati e 24,3% di share. Segue Rai 2 con Niagara di Licia Colò al 5,6%.Su Rai 3 Presa diretta fa il 5%, su Italia 1 Terminator Genisys - con Arnold Schwarzenegger - 1,078 milioni di spettatori e il 5,1% di share, su Rete 4 Quarta Repubblica con Nicola Porro - che tra gli altri ha ospitato Marine Le Pen - al 4,2%.Boom di Lilli Gruber all’ora di cena che fa Otto e mezzo di nome e di share, grazie alla presenza di Mario Monti, che evidentemente ha un pubblico che lo segue ancora, come ha già dimostrato giovedì scorso a PiazzaPulita da Corrado Formigli. Su Rete 4 per Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e con Mario Calabresi, Laura Tecce, Carlo Lucarelli tra gli ospiti, 1,3 milioni di spettatori e 5,25% di share. In seconda serata Fabio Fazio al 13%, Tiki Taka al 5,7%.